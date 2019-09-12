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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج القوس الخميس 12 سبتمبر 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح القوس، قالت:

مهنيًا: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع إلى تكثيف الجهود تفاديًا لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور.

عاطفيًا: تخيم أجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وتقع في الغرام إذا كنت عازبًا أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج.

صحيًا: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية، وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.

جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يُعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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