خالد الجندي: "غير مسموح لي أن أفتي على الهواء"

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك بعض الناس يقرأون الصحف ولا يعرفون الفرق بين فتاوى دار الإفتاء وبين رأي شيخ أو أمين فتوى يعمل في دار الإفتاء، موصيًا الإعلاميين والصحفيين بضرورة توخي الدقة في كتابة المعلومة والبعد عن الإثارة لجذب مزيد من القراءات، وحتى لا يحدث تصادم بين العلماء وبين دار الإفتاء.



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية DMC: "إحنا ما صدقنا إن الإعلام عمل قائمة بين المسموح لهم بالفتوى في الأوقاف والأزهر والإفتاء".



وأوضح أنه ليس موجود ضمن القائمة المسموح لها بالفتوى، قائلا: "أنا لست متواجد ضمنهم بالمناسبة".



وتابع: ليس مسموح لي أن أفتي على الهواء، ولكن مسموح لي أن أناقش الفتوى، على حد قوله.

