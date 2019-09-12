حظك اليوم.. برج الميزان الخميس 12 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك لليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الميزان قالت:



مهنيًا: تجد نفسك منهمكًا في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين.



عاطفيًا: كن شجاعًا واعترف بالخطأ ولا تتكبر، لأن هذا يجعلك تخسر الشريك، لذلك تحدث معه واعتراف بالخطأ حتى تستعيد ثقته بك.



صحيًا: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابيًا على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.



تكون قراءة البرج اليومي الخاص بك على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.