حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 12 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي حظك لليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح العذراء قالت:



مهنيًا: إذا كنت تعمل في الشأن العام تكسب التأييد في حال روّجت فكرة جديدة، ويصبح الحظ حليفك لكي يوفر لك مساعدة ودعمًا من قبل بعض القادرين.



عاطفيًا: يوم متقلب تدعوك الى الهدوء وعدم الاستعجال، لا يمكنك أن تكون في كل الأمكنة وكل الأوقات في وقت واحد، يجب أن تخصص للشريك الوقت الذي يستحقه.



صحيًا: رفّه عن نفسك قدر الإمكان وتجنب الإرهاق والعمل ساعات طويلة وتحاش المشاعر السلبية وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط.



تكون قراءة البرج اليومي الخاص بك على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.