حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 12 سبتمبر 2019



عاطفيًا: تبتسم لك الحياة ويكون الحب على موعد معك، وتتابع أحداثًا طرأت في الماضي وتبدو سعيدًا بالتطورات.



صحيًا: يجب أن تهتم بالشؤون الصحية التي يمكن أن تصبح دقيقة، وتشعر برغبة في استعادة توازنك الأول، ومحاولة تقوية نفسك بدنيًا، استغل هذه الرغبة وحولها إلى حقيقة.



تكون قراءة البرج اليومي الخاص بك على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الأسد، قالت:مهنيًا: تهتم بشؤون عائلية وبتطوير مهنتك، ويعني الأمر التفكير في تغيير مكان الإقامة أو تحول بعض الخلافات إلى قضية يجب حسمها.