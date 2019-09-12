حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 12 سبتمبر 2019



عاطفيًا: انتظر انتهاء العاصفة لتناقش المواضيع الحسّاسة والدقيقة، ولا تحاول أن تفرض على الشريك رأيًا إذا لمست نفورًا أو رفضًا، فعلى الأرجح أنتَ تثير نقمته أو عدائيته.



صحيًا: سوف تعاني بعض نوبات البرد بسب تعرضك للهواء البارد في احد المرتفعات الجبلية، فحاول أن تتناول مضادًا حيويًا.



تكون قراءة البرج اليومي الخاص بك على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الجوزاء، قالت:مهنيًا: حذار الانفعال، قد تخسر صفقة تجارية أو قضية قانونية تحت تأثير الانفعال، لذلك كن هادئًا كي تحقق النجاح المطلوب.