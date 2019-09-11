ترامب يشكر الصين بعد استبعادها منتجات أمريكية من رسوم جمركية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الصين قدمت "لفتة طيبة" باستبعاد منتجات أمريكية من رسوم جمركية إضافية، وذلك قبل اجتماع مرتقب يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وأدلى ترامب بهذا التعقيب في تعليقات إلى الصحفيين في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون تجاريون من البلدين في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن موعد محدد.. وفقا لرويترز.



وأعلنت الصين الأربعاء أنها تعتزم إعفاء 16 فئة من المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة في سياق الحرب التجارية بين البلدين، قبل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة الشهر المقبل.



وأعلنت الصين، بداية الشهر الجاري، أنها تقدمت بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية؛ ردا على فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة على واردات بقيمة مليارات الدولارات من المنتجات الصينية.



ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المنتجات الصينية حيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر الجاري.



وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية.



لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت، في 1 أغسطس لماضي أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.



وفي 23 أغسطس، ردت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، تدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبرالجاري.



وردًا على ذلك، قررت الإدارة الأمريكية رفع الرسوم التي أعلنتها في مطلع أغسطس من 10% إلى 15%.