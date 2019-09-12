حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 12 سبتمبر 2019



عاطفيًا: على الرغم من أنه يوم واعد بانفراج مادي، قد تطرأ بعض المشاكل العاطفية، فكن أكثر ضبطًا للنفس ولا تتسرع في اتخاذ المواقف.



صحيًا: حالتك الصحية على ما يرام وتختفي شكواك من الإرهاق بعدما حصلت على الراحة التامة، لديك أكثر من طريقة وفرصة لممارسة رياضة جديدة.



تكون قراءة البرج اليومي الخاص بك على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، وفيما يخص برح الحمل، قالت:مهنيًا: الجو الإيجابي يجعلك تجرؤ على التعبير عن آرائك، تكثر الاتصالات والزيارات والمحاضرات، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.