النقراشي مخاطبا الحكومة: اهتموا بالمحطات الشمسية الحرارية

قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية: "إنني انتظر من الحكومة أن تستكمل جهودها في مجال الطاقات المتجددة وألا تحصرها على الرياح والخلايا الفوتوفولتية".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أنه على الحكومة أن تضع في اعتباراتها الاهتمام بالمحطات الشمسية الحرارية التي تقوم بتحويل حرارة الشمس إلى كهرباء. مشيرا إلى أننا لا نمتلك محطات كافية منها في مصر.



وأوضح أن المحطات الشمسية تغني عن المحطات التقليدية، وهي تكفل عمل المحطات ليلا ونهارا كما تغطي أوقات الذروة بحسب الحاجة.

