عضو مجلس الطاقة العالمي يكشف أهمية الاستثمارات الأجنبية

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي: إن القانون الجديد للكهرباء سنة 2015 كان بمثابة نقطة تحول كبيرة.



وأضاف عضو مجلس الطاقة العالمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن قانون الكهرباء عام 2015 فتح الباب للاستثمارات الأجنبية لمشاركتها بقوة في عملية التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة والدخول بمشروعات استثمارية سواء في الطاقة المتجددة أو الطاقة التقليدية.



وأوضح أن التمويل الحكومي متواجد، متابعا: فتح الباب للاستثمارات الأجنبية يرفع عبء التمويلات عن كاهل الدولة ويتيح للقطاع الخاص سواء الأجنبي أو المحلي أن يأخذ بدوره التنموي في خطة التنمية الشاملة للوطن.

