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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 12 سبتمبر 2019

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: الجو الإيجابي يجعلك تجرؤ على التعبير عن آرائك، تكثر الاتصالات والزيارات والمحاضرات، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.
عاطفيًا: على الرغم من أنه يوم واعد بانفراج مادي، قد تطرأ بعض المشاكل العاطفية، فكن أكثر ضبطًا للنفس ولا تتسرع في اتخاذ المواقف.
صحيًا: حالتك الصحية على ما يرام وتختفي شكواك من الإرهاق بعدما حصلت على الراحة التامة، لديك أكثر من طريقة وفرصة لممارسة رياضة جديدة.

الثور
مهنيًا: تتقدم بشجاعة وإيجابية وتعمل على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء فتربح قضاياك بكل جدارة واحترام.
عاطفيًا: تنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور في العلاقة بالشريك.
صحيًا: تعاني الإرهاق اليوم بسبب ضغوط العمل، وتتزايد رغبتك في العودة إلى ممارسة الرياضة والتمتع باللياقة البدنية العالية مرّة جديدة.

الجوزاء
مهنيًا: حذار الانفعال، قد تخسر صفقة تجارية او قضية قانونية تحت تأثير الانفعال، لذلك كن هادئًا كي تحقق النجاح المطلوب.
عاطفيًا: انتظر انتهاء العاصفة لتناقش المواضيع الحسّاسة والدقيقة، ولا تحاول أن تفرض على الشريك رأيًا إذا لمست نفورًا أو رفضًا، فعلى الأرجح أنتَ تثير نقمته أو عدائيته.
صحيًا: سوف تعاني بعض نوبات البرد بسب تعرضك للهواء البارد في احد المرتفعات الجبلية، فحاول أن تتناول مضادًا حيويًا.

السرطان
مهنيًا: تتضاعف الحيوية بحيث لا أحد يستطيع اللحاق بك، وتباشر مشروعًا وتفاوض وتتحدى العراقيل.
عاطفيًا: تعرف يومًا واعدًا وجيدًا ترحب فيه بتجديد في الوضع العاطفي، وتشعر بقوة وشجاعة لا تضاهى، وتكون موعودًا بعلاقة جيدة مع أحد الأشخاص من محيطك العائلي.
صحيًا: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضغط النفسي التي تعرضت لها في الآونة الآخيرة.

الأسد
مهنيًا: تهتم بشؤون عائلية وبتطوير مهنتك، ويعني الأمر التفكير في تغيير مكان الإقامة أو تحول بعض الخلافات إلى قضية يجب حسمها.
عاطفيًا: تبتسم لك الحياة ويكون الحب على موعد معك، وتتابع أحداثًا طرأت في الماضي وتبدو سعيدًا بالتطورات.
صحيًا: يجب أن تهتم بالشؤون الصحية التي يمكن أن تصبح دقيقة، وتشعر برغبة في استعادة توازنك الأول، ومحاولة تقوية نفسك بدنيًا، استغل هذه الرغبة وحولها إلى حقيقة.

العذراء
مهنيًا: إذا كنت تعمل في الشأن العام تكسب التأييد في حال روّجت فكرة جديدة، ويصبح الحظ حليفك لكي يوفر لك مساعدة ودعمًا من قبل بعض القادرين.
عاطفيًا: يوم متقلب تدعوك الى الهدوء وعدم الاستعجال، لا يمكنك أن تكون في كل الأمكنة وكل الأوقات في وقت واحد، يجب أن تخصص للشريك الوقت الذي يستحقه.
صحيًا: رفّه عن نفسك قدر الإمكان وتجنب الإرهاق والعمل ساعات طويلة وتحاش المشاعر السلبية وافعل ما تستطيع القيام به من دون ضغوط.

الميزان
مهنيًا: تجد نفسك منهمكًا في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين.
عاطفيًا: كن شجاعًا واعترف بالخطأ ولا تتكبر، لأن هذا يجعلك تخسر الشريك، لذلك تحدث معه واعتراف بالخطأ حتى تستعيد ثقته بك.
صحيًا: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابيًا على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

العقرب
مهنيًا:يوم جيد جدا يقدم لك مجالات كثيرة وتفتح امامك ابواب المنافسة والمغامرة تتصالح وتسامح وترد الأمور إلى مجراها الطبيعي.
عاطفيًا: تحاول أن تتجنب الدراما والمشاكل بينك وبين الشريك، فأنت تحب أن تعيش كل لحظة بلحظتها وتستمتع بالأوقات السعيدة معه.
صحيًا: إحم استقرارك الصحي ولا تسمح لنفسك بالتصرّف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب.

القوس
مهنيًا: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع إلى تكثيف الجهود تفاديًا لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور.
عاطفيًا: تخيم أجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وتقع في الغرام إذا كنت عازبًا أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.

الجدي
مهنيًا: تترك انطباعًا جيدًا في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك.
عاطفيًا: تجد نفسك مملتئًا طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية، وينتابك ميل إلى التمتع بالحياة والعطلة والسفر.
صحيًا: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي، كن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك الدفينة.

الدلو
مهنيًا: بغضّ النظر عن عمرك وحقل اختصاصك، يبتسم لك الحظ، وترغب في تعلم لغة أو مهارة جديدة وتبدو سعيدًا ومطمئنًا.
عاطفيًا: يبدو الشريك أكثر تفهمًا وتقربًا منك، ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها، وينقذك من أي ورطة.
صحيًا: من الخطوات التي يجب عليك اتباعها يوميًا هي ممارسة التمارين الرياضية، فهي تجعل صحتك سليمة وتشعرك بأنك في حالة أفضل كل يوم.

الحوت
مهنيًا: إحذر الوقوع في خطأ وتجنب توجيه الانتقاد واللوم إلى أحد ولا سيما المسؤولين، لا تتورط في مشاكل الآخرين ولا تجازف فأنت لا تزال ترزخ تحت ضغوط كثيرة.
عاطفيًا: تسعى بكل طاقتك إلى المحافظة على من تحب على الرغم من ميلك إلى فرض طريقتك الخاصة في التعاطي مع الأمور.
صحيًا: تتغلب هذا اليوم على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن النشاطات الترفهية التي تؤمن لك المرح وتساعدك على اكتساب لياقة بدنية من دون جهد كبير.

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