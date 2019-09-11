إيبارشية المنيا تطلق اللقاء الشهري لأسرة القديسة ليديا

أقامت أسرة القديسة ليديا للفتيات العاملات بميادين العمل الحر بإيبارشية المنيا مساء، أمس الثلاثاء، بقاعة المطرانية الاجتماع الشهرى للأسرة.



وألقى القس ايلاريون رسمي كاهن كنيسة الانبا انطونيوس بالمنيا عظة روحية خلال الإجتماع بمشاركة كورال كنيسة مارجرجس بالمنيا.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في 22 من أغسطس الماضي بعيد السيدة العذراء مريم.



وتستعد الكنيسة لاستقبال عيد النيروز في منتصف سبتمبر المقبل، أو عيد رأس السنة القبطية، والتي تعتمد على الأشهر المصرية القديمة، والتي تبدأ بشهر توت وتنتهي بشهري مسرى الكبير الذي تمر به الكنيسة حاليا ونسئ الصغير وهو عبارة 6 أيام.