يوفنتوس يخطط لخطف هافيرتز من عمالقة أوروبا

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي في التخطيط لخطف الموهبة الألمانية كاي هافريتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يسعى بقوة للتعاقد مع هافريتز صانع ألعاب باير ليفركوزن الألماني بعدما خطف اللاعب الشاب أنظار كبار الأندية الأوروبية.



وأضافت التقارير أن إدارة "السيدة العجوز" تسعى لاستغلال المواجهة التي ستجمع بين الطرفين في ديسمبر المقبل، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا من أجل حسم المفاوضات مع النادي الألماني حول انضمام هافريتز لليوفي.



وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن وقوع يوفنتوس إلى جوار بايرن ليفركوزن وأتلتيكو مدريد الإسباني ولوموكوتيف موسكو الروسي.



يذكر أن عقد هافيرتز الحالي ينتهي في 2022، وجذب اللاعب انتباه عدد من أكبر الأندية الأوروبية مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين.



وشارك هارفيتز خلال 42 مباراة بالموسم المنصرم مع بايرن ليفركوزن، نجح خلالها في تسجيل 20 هدفا وأهدى 7 تمريرات حاسمة.



ويملك صاحب الـ20 عاما 5 مباريات دولية بقميص المنتخب الألماني.