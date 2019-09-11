"تنسيقية شباب الأحزاب": تركنا علامة فارقة خلال المؤتمرات

قال محمد موسى، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب: إن التنسيقية خلال المؤتمرات السابقة كان لها إسهامات كبيرة في بعض الجلسات وورش العمل التي شاركت بها من خلال تقديم رؤى وأفكار مختلفة.



وأضاف "موسى" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC: أن التنسيقية تعمل على مراجعة أجندة المؤتمر المعلنة والذي يضم ثلاث جلسات رئيسية هي: تقييم تجارب مكافحة الإرهاب سواء محليا أو إقليميا، وتأثير الشائعات على المجتمع، ومكافحة الشائعات وتأثير الشائعات السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".



وأوضح أن التنسيقية خلال مشاركتها في المؤتمرات السابقة تركت علامات فارقة، من خلال نقلها رؤية ناتجة عن حوار الشباب من مختلف التيارات السياسية حول القضايا الموضوعة.



الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب أعلنت المشاركة في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة.

