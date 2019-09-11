18 سبتمبر.. ماكرون يزور روما لإحياء العلاقات الفرنسية الإيطالية

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روما في 18 سبتمبر، حيث يلتقي الرئيس الايطالي ورئيس الوزراء بهدف احياء العلاقة بين البلدين بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد، بحسب ما أعلن الإليزيه، الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون أولا الرئيس سيرجيو ماتاريلا قبل عشاء عمل مع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وقالت الرئاسة الفرنسية، "سيبحثون المسائل الثنائية الأوروبية وخصوصا الاقتصادية منها وتلك المتصلة بالهجرة".

وتهدف الزيارة إلى تهدئة العلاقات الثنائية التي تأثرت كثيرا بتولي حكومة شعبوية الحكم في روما عام 2018.

وكان وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني انتقد ماكرون مرارا على خلفية ملف الهجرة.

وصدرت انتقادات مماثلة على لسان زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو الذي بات وزيرا للخارجية في الائتلاف الحكومي الجديد بين الحركة والاشتراكيين الديموقراطيين، ورد ماكرون على منتقديه مؤكدا أن سالفيني "خصمه الرئيسي".

والأحد، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن الحكومة الإيطالية الجديدة، "تبدو أكثر انفتاحا في بعدها الأوروبي، وأكثر تصميما على إقامة علاقات إيجابية مع فرنسا نحن مستعدون للتحاور".