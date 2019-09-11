10 فوائد مذهلة للمشروم

الفطر أو المشروم من أهم الأطعمة النباتية لأنه يوفر توليفة مميزة من المغذيات، ويكفي أنه الطعام النباتي الوحيد الذي يحتوي على فيتامين «د». وإلى جانب هذه الأهمية يساعد أكل الفطر بانتظام على الوقاية من مجموعة من الأمراض الشائعة مثل الضغط والسكري والقلب، ويمكن إضافة الفطر للسلطة، أو إعداد شوربة منه، أو طبخه مع خضراوات أخرى وتناوله مع الأرز.

- الفطر من الأطعمة النباتية الغنية البروتين والتي تساعد على الشبع.

- يحمي تناول الفطر بانتظام من سرطان البروستاتا بنسبة 17 بالمائة، وفقًا لدراسة نشرتها «إنترناشيونال جورنال أوف كانسر».

- يحتوي الفطر على بروتينات تقوّي المناعة.

- أكل الفطر عامل مساعد على التخسيس لأنه غني بفيتامينى «ب5» و«ب6» اللذين يقومان بدور مهم في تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة.



- يساعد أكل الفطر على خفض مستوى الكولسترول بالدم بفضل مادة يحتويها اسمها «إيريتادين».



- إذا كنت تشكو من الأنيميا تناول المزيد من الفطر.



- يساعد الفطر على الوقاية من الأورام السرطانية.



- الفطر مصدر رائع لفيتامين «د» والكالسيوم، لذلك يحمي من ترقّق وهشاشة العظام.



- لأن الفطر غني بالألياف يساعد وجوده ضمن الطبخة على عدم ارتفاع مستوى السكر بالدم.



- يوفر الفطر الألياف وفيتامين «سي» والبوتاسيوم وهي توليفة رائعة لصحة القلب، وتنظيم ضغط الدم.