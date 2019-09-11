ارتفاع أسعار الفولاذ.. والطن يسجل 1545 دولارًا

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في الأسواق التجارية، وسجل نحو 1545 دولارا للطن مقارنة بنحو 1488 دولارا، أمس.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يُشار إلى أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضى، بلغ 90 دولارًا.

