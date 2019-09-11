روسيا: نقف مع العرب في رفض سيطرة إسرائيل على غور الأردن

أكدت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، رفضها إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض السيادة على غور الأردن.



وعبرت موسكو في بيان الخارجية اليوم عن مشاركتها العالم العربي قلقه إزاء إعلان نتنياهو خلال تجمع انتخابي نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن.



وأدانت السعودية، اليوم، بشدة إعلان نتنياهو، عزمه ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الإعلان السابق.



وطلبت المملكة بوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه دولة الاحتلال بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.