إسلام حسن: قادرون على المنافسة في كافة البطولات بالموسم الجديد

أكد إسلام حسن قائد الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، أن الفريق سيقدم مستوى مختلفا هذا الموسم مع الجهاز الفني الجديد بقيادة السويدي أولا ليندجرين لمقدرته على صناعة الفارق على الصعيدين الفني والخططي.



وأوضح إسلام - في تصريح لموقع النادي الأهلي، اليوم الأربعاء - أن المنافسة في الموسم الجديد ستكون شرسة في ظل التدعيم القوي الذي قامت به الفرق الأخرى في صفوفها، بالإضافة إلى ظهور جيل صاعد نجح في التتويج ببطولة كأس العالم للناشئين التي أقيمت مؤخرا في مقدونيا.



وقال إسلام حسن إن فريق يد الأهلي قادر على المنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم الجديد، لأنه يضم العديد من العناصر المتميزة من مختلف الأعمار السنية، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تحقيق طموحات جمهور الأهلي في الفترة المقبلة رغم عملية الإحلال والتجديد التي يشهدها.



ووجه قائد الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي رسالة إلى العناصر الجديدة التي انضمت للفريق، مؤكدا لهم أن الدفاع عن شعار الأهلي يحتاج للمزيد من التركيز والتحرر من الضغوط، مع التحلي بالثقة في النفس؛ من أجل المنافسة على كافة الألقاب.