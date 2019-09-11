900 مليون يورو لتطوير منظومة الدفاع في المملكة

وقعت شركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية السعودية "سامي نافانتيا" -المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية-، عقدًا بقيمة 900 مليون يورو (ما يقارب7. 3 مليار ريال)، مع مُصنِّع السفن الحربية الإسباني شركة نافانتيا لتطوير منظومة الدفاع في المملكة.

ووفقا لما نقلت "وكالة الأنباء السعودية" اليوم الاربعاء، سيقوم الطرفان بموجب العقد بالتعاون لتنفيذ برنامجٍ خاصٍ لدمج أنظمة قتالٍ ضمن سفن "أفانتي 2200" لصالح القوات البحرية الملكية السعودية.

وسيسهم العقد -طبقا للبيان- في تطوير منظومة الدفاع السعودية من خلال نقل التقنية وإيجاد فرص عمل جديدة، حيث ستسهم في توطين ما يصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة، والمساهمة في تطوير وتنمية الشركات والمؤسسات السعودية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة المتمثلة في توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.

وستركز الاتفاقية على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة، وتصميم النظم وهندستها، وتصميم الأجهزة، وتطوير البرمجيات، والاختبارات وأنظمة التحقق، والنماذج الأولية والمحاكاة، والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي، وتصميم برامج التدريب.

وتم توقيع العقد في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي 2019، والذي يقام في العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية.