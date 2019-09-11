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مصر

مصر تناقش سبل إصلاح عمليات حفظ السلام في مجلس الأمن

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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شارك السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في اجتماع مجلس الأمن؛ لمناقشة سبل إصلاح عمليات حفظ السلام، وذلك في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، وباعتبارها من كبرى الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في شتى أنحاء العالم، خاصة داخل القارة الإفريقية.

وأكد مندوب مصر أهمية جعل الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية شركاء حقيقيين في الجهود الرامية إلى ضمان وفاء عمليات حفظ السلام بأهدافها الاستراتيجية.

وأشار إدريس إلى خارطة طريق القاهرة، التي نتجت عن المؤتمر الإقليمي الذي استضافته مصر في نوفمبر 2018، والتي تهدف إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام من جميع الجوانب، حيث استفادت خلال عملية بلورتها من استشارات واسعه النطاق، لتجسد تجربة وخبرة وحكمة وطموحات مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة الحقيقين، خاصة الدول المساهمة بقوات، داعيًا مجلس الأمن إلى النظر بجدية في الحلول العملية التي توفرها خارطة طريق القاهرة في إطار وضع حلول للتحديات التي تنال من فاعلية عمليات حفظ السلام الأممية.

وشارك - في هذا الاجتماع - وكيل السكرتير العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا الذي تناول التقدم المُحرز في تعزيز الجهود الدولية، عقب إطلاق السكرتير العام لمبادرة العمل من أجل حفظ السلام في سبتمبر 2018.

وتستمر مصر في جهودها الحثيثة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجال حفظ وبناء السلام، حيث تتولى حاليًا مهام نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وتنخرط في كافة المسارات الأممية ذات الصلة بمنظومة حفظ السلام وبناء السلام، سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي أو العملياتي.

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