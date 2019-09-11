تعرف على أكبر الزواحف الطائرة

كشف علماء في كندا، عن نوع جديد من «التيروصورات»، وهي زواحف طائرة ضخمة كانت تعيش في العصر الطباشيري قبل ملايين السنين، ويبلغ باع جناحيها 10 أمتار، فيما يصل وزنها إلى 250 كيلوجراما.



ويعد هذا التيروصور الذي أطلق عليه اسم «كريودراكون بورياس»، وكان يعيش قبل 77 مليون سنة، أحد أكبر حيوانين طائرين وجدا على وجه الأرض.



ويساوي حجم الحيوان، تيروصورا معروفًا هو «كيتسلكواتلس» «10.5 متر»، بحسب ما أوضح الباحثون الذين نشرت دراستهم في مجلة «جورنال أوف فيرتبريت باليونتولوجي».



وتم اكتشاف هذه المتحجرات قبل 30 سنة في مقاطعة ألبرتا الكندية، لكن العلماء ظنوا وقتها أنها مرتبطة بحيوان آخر عُثر عليه في ولاية تكساس الأمريكية.



وتمكن العلماء حتى يومنا من تحديد أكثر من مئة نوع من التيروصورات في أمريكا وأوروبا وآسيا.



وقال دافيد هوم، الباحث في جامعة كوين ماري في لندن والمشرف على البحوث: «إنه اكتشاف رائع. ونحن كنا نعلم بوجود هذا الحيوان، لكن بات في وسعنا الآن أن نثبت أنه كان مختلفًا وأن نطلق عليه اسمًا».



وأوضح الباحث أن هذا الاكتشاف «يعطينا فكرة أفضل عن تنوع التيروصورات في أمريكا الشمالية وتطورها».



وكان «كريودراكون بورياس»، كغيره من الزواحف الطائرة في العصر الطباشيري، لاحما يقتات على السحالي والثدييات الصغيرة وحتى الديناصورات الصغيرة.