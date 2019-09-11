التحقيق فى وفاة عميد بالجيش الجزائرى داخل مكتبه

أعلنت مصادر إعلامية وفاة ضابط في الجيش الجزائري برتبة عميد، صباح اليوم الأربعاء داخل مكتبه بمصنع الألبسة العسكرية بالخروبة في العاصمة الجزائر.

وقالت صحيفة «النهار» في موقعها الإلكتروني، نقلًا عن مصادر إن العميد جمال عمرون الذي يشغل منصب مدير مصنع الألبسة العسكرية، قد يكون أصيب بسكتة قلبية، في الساعات الأولى من بداية عمله صباح اليوم، بينما رجح الموقع الإخباري الإلكتروني «الجيري وان» انتحاره.



وفتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة ظروف وملابسات وفاة عمرون الذي تمت ترقيته من رتبة عقيد إلى رتبة عميد قبل عام والنصف.