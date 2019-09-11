مباحثات بحرينية بريطانية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

استعرض وزير الكهرباء البحريني عبدالحسين بن علي ميرزا، مع سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى البحرين رودريك دراموند، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عن طريق طرح الفرص الاستثمارية للشركات البريطانية للمشاركة في المشاريع القائمة والمستقبلية.



وأشاد الوزير البحريني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء - بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين البلدين، والتي تمتد على مدار عشرات الأعوام في شتى المجالات.



من جانبه، أكد السفير البريطاني استعداد بلاده التعاون القائم في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين.



وفي سياق متصل، استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودريك دراموند.



وأشاد بن عبدالله آل خليفة بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، وبمستوى التعاون والتنسيق خاصة في المجالات الأمنية.