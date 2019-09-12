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محافظات

مصير سائقى التوكتوك عقب ترخيص الفان

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:39 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أبوالمحاسن
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تخطو الحكومة، خطوات ثابتة، نحو التخلص من مركبة التوكتوك غير المرخص، باعتباره أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات وأزمات، تحدث يوميا بشكل مستمر، وتتسبب في الكثير من المشكلات، وبدأت في تنفيذ خطة جديدة، للتخلص من التوكتوك غير المرخص، الذي يعمل بشكل غير قانوني، ويؤثر على البنية التحتية لشبكة الطرق في مختلف قرى ومحافظات الجمهورية.

وتبنت الحكومة خطوات واضحة، لاستبدال التوكتوك، بسيارة فان، مرخصة أكثر آمانًا وحفاظًا على أرواح المواطنين، وتستعرض "الدستور" في السطور المقبلة، آليات استبدال مركبة التوكتوك بسيارة فان مرخصة، بجانب مصير سائقي التوكتوك عقب تحويل الفان؟

برنامج الحكومة الجديد، يعتمد على استبدال التوكتوك بسيارة فان، تعمل برخصة ولها خط سير واضح ومعلوم، يمكن معرفته من خلال الإدارة العامة للمرور، وتتبع خط السير في حالة وجود مشكلات.

يهدف البرنامج إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، من خلال منع استيراد قطع الغيار الخاصة بمركبات التوك توك، بجانب تحويل خطوط انتاج مصانع تصنيع التوكتوك، إلى تصنيع سيارات الميني فان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزارة التنمية المحلية، قالت إنها خاطبت المحافظين بضرورة تسهيل خطوات الترخيص وإزالة العقبات التي تواجه الشباب خلال رغبتهم في ترخيص سيارات الميني فان، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

كما طالبت الوزارة، المحافظين، بتحديد الأماكن والمناطق الرئيسية التي ستعمل بها سيارات الميني فان، عن طريق خطوط سير واضحة، لضمان تقليل الحوادث، وخضوعها لكافة بنود ولوائح قانون المرور، لمنع العمل دون ضوابط.

وشددت وزارة التنمية المحلية، على ضرورة التحقق من شخصية المتقدم للحصول على رخصة سيارة الميني فان، ومنع السماح لأي شاب دون السن القانوني الذي تحدده الإدارة العامة للمرور، علمًا بأنه في حالة مخالفة هذا الشرط سيتم تطبيق القانون وسحب الرخصة ومصادرة السيارة.

وفي حالة عدم انطباق الشروط على بعض سائقي التوكتوك، عقب مصادرة مركبتهم، قالت وزارة التنمية المحلية، إنه في حالة عدم وجود رغبة من العاملين على التوكتوك في شراء وترخيص الميني فان، فإن الوزارة، تدعم كافة السائقين، وكافة الشباب من خلال "مشروعك"، موضحة أنه إذا لم تنطبق الشروط لصغر السن، أو لعدم القدرة المالية، فإن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم المالي من خلال مشروعك.

وأضافت أن، مشروعك سيقدم كافة الأموال والمبالغ المالية، التي يحتاجها الشباب، والبدء في إنشاء مشروع جديد بشكل قانوني، يدر له دخلا ثابتًا، تعويضا عن قيادة التوكتوك غير المرخص.

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