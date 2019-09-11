مدرب البرتغال: رونالدو الأفضل في العالم

يرى فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، أن السوبر هاتريك الذي سجله كريستيانو رونالدو في شباك ليتوانيا أكبر دليل على أنه الأفضل في العالم.



وسجل رونالدو سوبر هاتريك "4 أهداف" في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.



وقال سانتوس في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "ما قام به رونالدو أمام ليتوانيا، بمثابة دليل قاطع على أنه أفضل لاعب في العالم، لا يوجد ملعب في العالم إلا وأنه صفق لرونالدو، حقا إنه رائع للغاية".



وأضاف: "عندما ذهبنا إلى العاصمة الفرنسية باريس في أول مباراة لنا في بطولة يورو 2016، كان هناك آلاف الأشخاص أمام أبواب الفندق بسبب رونالدو".



وتوج المنتخب البرتغالي بهذه البطولة بالفوز على نظيره الفرنسي صاحب الأرض والجمهور في المباراة النهائية، بنتيجة 1-0.



وعزز رونالدو تصدره لقائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب البرتغالي، برصيد 93 هدفا، ليصبح على بعد 16 هدفا من معادلة رقم الإيراني علي دائي، كأفضل هداف في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي.



وأصبح رونالدو الهداف التاريخي لتصفيات اليورو برصيد 25 هدفا، محطما رقم الأيرلندي روبي كين صاحب الـ23 هدفا.