رابطة المحترفين الإماراتية تنضم إلى شبكة Dugout

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن انضمامها كأول شريك ينضم إلى شبكة Dugout في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد إطلاق قناة الرابطة على منصات الشبكة.



المنصة التي أنشأتها مجموعة من كبار الأندية الأوروبية عام 2016 تتيح نشر محتوى الفيديو المتخصص في كرة القدم عبر شبكة تتكون من أكثر من 80 ناديًا، ودوري واتحاد وطني في مختلف أنحاء العالم.



ووقع اختيارها على رابطة المحترفين الإماراتية لتكون أول شريك في المنطقة، كدلالة على تميز دورينا وريادته تسويقيًا.



وستتيح منصات Dugout لمتابعي كرة القدم الاستمتاع بمحتوى الفيديو من بطولات دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي وكأس سوبر الخليج العربي على تطبيقاتها وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم أكثر من 30 مليون مشترك.



وشهد اليوم الأول من إطلاق القناة إقبالًا كبيرًا عليها من المتابعين؛ حيث حصدت مقاطع الفيديو على قناة الرابطة 120 ألف مشاهدة في يومها الأول، كمؤشر لفعالية المنصة في نشر مقاطع الفيديو؛ حيث يبلغ متوسط المشاهدات على منصات Dugout حوالي 127 مليون مشاهدة شهريًا.