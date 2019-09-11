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رياضة

بيكهام يعرض على ميسي اللعب في الدوري الأمريكي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
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قالت تقارير صحفية إسبانية، إن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، رئيس نادي إنتر ميامي الأمريكي، عرض على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، اللعب مع فريقه بداية من الموسم المقبل.

ويسعى بيكهام لضم كوكبة كبيرة من النجوم الأوروبية لنادي إنتر ميامي، مثل كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وجيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، وزلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وواين روني مهاجم دي سي يونايتد الأمريكي، وفقا لما أشارت إليه تقارير صحفية في وقت سابق.

وحسب "راديو كتالونيا" الإسباني، فإن بيكهام تواصل مع ميسي، بشأن مجيئه إلى إنتر ميامي مطلع الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه من الصعب اكتمال هذه الصفقة، نظرا للمطالب المادية الضخمة التي يحتاجها النجم الأرجنتيني.

وأوضح أن النادي الأمريكي يسعى لاستغلال بند في عقد ميسي يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مجانا في يونيو المقبل، حال أراد ذلك، لكن بشرط الرحيل إلى دوري من المستويات الأدنى.

ويمنح "البارسا" ميسي فرصة الرحيل على طريقة الإسباني أندريس إنييستا الذي قرر خوض تجربة خارج أوروبا باللعب في الدوري الياباني.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني أكد أن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيبقى بين صفوف البارسا لسنوات عديدة.

وسيلعب نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل، ليصبح أول فريق من مدينة ميامي يلعب في المسابقة منذ ميامي فيوشن عام 2001، والذي تم حله بعدها بعام واحد.

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