البرازيلي أدميلسون يؤكد ثقته في قدرة فريقه

أكد البرازيلي أدميلسون جونيور لاعب نادي الدحيل، أن الجيل الحالي من لاعبي الفريق يستطيع استعادة درع دوري نجوم قطر لكرة القدم، والذي فقده الموسم الماضي لمصلحة السد حامل اللقب.

وقال أدميلسون في تصريحات للموقع الرسمي لمؤسسة دوري نجوم قطر، اليوم الأربعاء، إن فريقه قادر على الفوز باللقب بشرط بذل مجهود كبير والعطاء المتواصل والعمل على إصلاح السلبيات الموجودة في أداء الفريق.

واعترف اللاعب البرازيلي أن خروج الفريق من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، ما زال يلقي بظلاله على اللاعبين، لكنه أكد أن زملاءه يعلمون جيدًا أنه يجب عليهم تخطي تلك المرحلة من أجل تقديم الأفضل في باقي البطولات التي يشاركون بها.

وتحدث أدميلسون عن مواجهة فريقه القادمة في بطولة الدوري أمام الريان، حيث أكد أن الأخير فريق قوي ولديه عدد من اللاعبين المميزين، لكن زملاءه سيفعلون ما بوسعهم من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

واختتم اللاعب البرازيلي تصريحاته بأن الإصابات التي عاني منها ناديه في الفترة الأخيرة، كان لها دور كبير في تراجع مستوى وأداء الفريق ككل، مشيرًا إلى أن عودة اللاعبين المصابين ستشكل دفعة معنوية هائلة في الفترة المقبلة.

ويحتل الدحيل المركز الرابع برصيد أربع نقاط، فيما يحتل منافسه القادم في بطولة الدوري الريان المركز الثامن برصيد نقطتين.