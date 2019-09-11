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رياضة

كوتينيو: كلوب دعم انتقالي لبايرن ميونيخ

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:41 م
كوتينيو
كوتينيو
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كشف البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم بايرن ميونيخ الألماني، عن كواليس حديثه مع يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قبل إتمام انتقاله إلى النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب كوتينيو تحت قيادة كلوب قرابة 3 سنوات، قبل رحيله عن ليفربول صوب برشلونة الإسباني في يناير 2018.

وتحدث كوتينيو، في حوار مع صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قائلا: "يورجن بعث لي برسالة وتمني لي حظا سعيدا في رحلتي مع البايرن".

وأضاف: "قال لي إن بايرن نادٍ كبير والبوندسليجا دوري رائع، كما أنه أعرب عن سعادته البالغة برؤيتي ألعب هناك".

وانهال اللاعب الدولي البرازيلي بالمديح على مدربه الأسبق في ليفربول، قائلا: "ببساطة، كلوب مدرب عظيم، وأحد أفضل مدربي العالم، وقائد حقيقي".

واستطرد: "لقد تعلمت منه الكثير، خاصة على المستوى الذهني، لأنه دائما ما كان يجلب الكلمات المناسبة، سواء قبل أو أثناء المباريات، ودائما ما يستطيع وضع اللاعبين على الطريق الصحيح أمام أي منافس".

وفي ختام تصريحاته، أكد كوتينيو أن المدرب الألماني استطاع تغيير ليفربول وجعل الفريق قويا مجددا، مضيفا: "لقد كان شرفا كبيرا بالنسبة لي أن أعمل معه".

وانضم كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونيخ معارا من برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي، إذ يتضمن العقد بندا يسمح للنادي الألماني بضمه نهائيا مقابل 120 مليون يورو.

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