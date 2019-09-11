بمشاركة السيسي.. تعرف على أولويات الدورة الـ74 للأمم المتحدة

تعقد منظمة الأمم المتحدة الدورة العادية الـ74 خلال أيام، في الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بتناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الساخنة بحضور العديد من قادة العالم.



وتركز الدورة الـ74 للأمم المتحدة على عدة أولويات رئيسية خلال اجتماعاتها، التي من المقرر أن يشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتمثل أولوياتها في التالي:



1- السلام والأمن

وذلك عبر تعزيز السلام والأمن الدوليين، وخاصة منع نشوب النزاعات حول العالم.



2- تغير المناخ

عن طريق تعزيز التحرك العالمي للتصدي لتغير المناخ، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من التنفيذ الفعّال لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.



3- حقوق الإنسان

يكون ذلك عن طريق تعزيز الإدماج وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والنساء في المجتمعات المختلفة.



4- تحقيق أهداف التنمية المستدامة

سيتم تحقيق هذه الأولوية بتعزيز الشراكات من أجل المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ووافق عليها جميع الأعضاء، ولا سيما القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، وتوفير التعليم ذي النوعية الجيدة.