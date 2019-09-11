خالد الجندي يوضح مفهوم "فقه بناء الدول"

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "لقد بُحّ صوتي في قول إنه لن يحدث تجديد الخطاب الديني إلا بـالتفرقة بين (ق.د) و(بـ.د)"، موضحا أن (ق.د) تعني قبل نشأة وتكوين الدولة، و(بـ.د) أي بعد نشأة وتكوين الدولة.



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية DMC، أنه لن يحدث تطور في عقلية المسلمين إلا بعد فهم ومعرفة الفرق بين طبيعة الحياة قبل نشأة الدول وبعدها، متابعا: "قبل الدولة فقه وبعد نشأة الدولة فقه مختلف".



وأوضح أن العالم الإسلامي في صورته الأولى، كانت الدول منفتحة على بعضها أيام الخلافة الإسلامية، أما الآن أصبح فيه دول لها حدود وجواز سفر، وتأشيرة دخول، وسفارة، وختم، وكل ختم له ضوابطه الأمنية والقانونية.



وتابع: "لم تعد الهجرة من بلد إلى بلد متاحة، لذلك عند قراءة قول الله تعالى: "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا" يجب أن نفرق بين الهجرة.







