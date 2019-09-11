الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتوعد برد عسكري قوي إذا ضرب الإرهابيون أمريكا مجددًا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:21 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مراسم إحياء ذكرى ما يقرب من 3000 شخص لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية للتحذير من أن أي هجوم في المستقبل سيواجه برد عسكري كبير.

وتحدث ترامب في حفل أقيم بمناسبة الذكرى 18 للهجمات، عن قوة الجيش الأمريكي وعزمه على الدفاع عن الولايات المتحدة، بينما أشار إلى المحاولات الحالية لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وقال ترامب: "إذا عادوا إلى بلادنا لأي سبب من الأسباب، فسنذهب إلى أي مكان يتواجدون فيه، ونستخدم القوة التي لم تستخدمها الولايات المتحدة من قبل".

وذكر الرئيس إنه لا يشير إلى استخدام القوى النووية، لكنه قال إن الرد العسكري الأمريكي سيكون ردا "لم يروه من قبل".

وأشار ترامب إلى قراره الأسبوع الماضي بإلغاء محادثات السلام المقررة مع قادة طالبان بشأن الصراع في أفغانستان، الذي بدأ بعد أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر الإرهابية وتحول إلى أطول حرب أمريكية.

وأعاد ذكر أنه ألغى المحادثات بعد تفجير سيارة أدى إلى مقتل جندي أمريكي و11 شخصًا آخر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

تفاصيل آخر 15 دقيقة فى حياة الديناصورات قبل الانقراض

منذ ساعة و 28 دقيقة

مدبولي يتابع إجراءات إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه

منذ حوالي 10 ساعة

الطب الشرعى يوضح حقيقة أسباب وفاة إسراء غريب

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

أيام زمان

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

الصحة

الصحة العالمية تطالب دول العالم باتخاذ اللازم للحد من التغيرات المناخية

أنجولا تعلن تطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال

القيلولة تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

باحثون يطورون أجزاء من ساق صناعية تجعل المرضى يشعرون بالقدم

الرئيس نيوز

"الرقابة الإدارية" تحبط محاولة الاستيلاء على أرض بـ 3 مليارات جنيه

مكالمة صباح يوم الوفاة.. ابنة العالم النووي المصري تتحدث عن الساعات الأخيرة لوالدها

أهالي مطروح يشكون لأعضاء "نقل النواب" من مشاكلهم مع السكة الحديد

سياسيون: "مؤتمرات الشباب" تؤدي دورا كان مفترضا أن تلعبه "الأحزاب"

منوعات

نيوزيلندية تتعرض للخطر خلال علاج بالإبر

هواتف أبل الجديدة تحرق أسعار نتفليكس وديزنى

النيجر تنشئ صندوق استثمار خاص لتحقيق الأمن الغذائي

مواجهة التغير المناخي بالتخلي عن "البرجر"

كشكول

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد حاسبات ومعلومات المستقبل

توزيع جوائز للفائزين بمسابقة الشيخ صالح كامل التشجيعية بجامعة الأزهر

وحدة مدارس النيل: انطلاق فعاليات أول مدرسة صيفية في الرياضيات

طالب 14 عام يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الأزهر

إسلام سياسي

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن "الإخوان" لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين

صحيفة أمريكية تكشف خطة أردوغان لمواجهة الأكراد فى شمال سوريا


زيت وسكر

“الزراعة”: نجحنا في زيادة إنتاجية الأرز إلى 10 طن للفدان

“الصحة”: وفاة واصابة 12 مواطنين في إنقلاب ميكروباص

فوائد مزهلة للخل والمكسرات على صحة جسمك

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

50 فنانًا يحتفون بافتتاح جاليري وهبة.. الجمعة

عبد العزيز موافي وعزمي عبد الوهاب في أمسية بمنتدى الشعر المصري

قريبًا.. "ظلمة مألوفة" و"الركض وراء الضوء" لـ مكاوي سعيد

ملتقى المبدعين الخامس للفن التشكيلى بثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك