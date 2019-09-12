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فن

خريطة البرامج الجديدة على قناة "TeN"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:38 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
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تطلق قناة TeN الفضائية المصرية مجموعة من البرامج الجديدة، بداية من 12 سبتمبر المقبل، في إطار الخطة الدائمة لتطوير المحتوى المقدم على شاشة القناة.

والمقرر عرض كل من برامج "TeN Beirut"، و"TeN Hollywood"، و"المحطة الأولى"، بجانب 4 أفلام وثائقية عن 4 من عمالة الغناء المصري والعربي، وهم السيدة أم كلثوم، والمطرب الكبير فريد الأطرش، والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، والمطرب الكبير عبدالحليم حافظ، دفعة واحدة على شاشة "TeN" خلال شهر سبتمبر الجاري.

ومن قلب بيروت عاصمة الموضة والجمال يأتي برنامج "TeN Beirut"، هو برنامج متخصص جدًا عن عالم الموضة والجمال، حيث تستضيف مقدمة البرنامج كارلا بطرس، خلال حلقات البرنامج ضيوف من كبار المتخصصين في لبنان والعالم العربي، أبرزهم الدكتور نادر صعب، وشاربل زوي، وميراي داغر، ولمى لاوند، ووسام شماس، وإيلي فارس، وفدوى حايك، وطارق زين الدين، ورامي سلمون، وجوانا عازار، وإلي وهبي.

ومن قلب هوليود يأتي برنامج "TeN Hollywood"، حيث يقدم أهم قصص النجاح ورحلات الكفاح للكثير من الفنانين العرب في هوليوود في شتى المجالات، وهو البرنامج الأول من نوعه، فهو يبحث عن الفنانين والموهوبين العرب، الذين شاركوا في صناعة السينما الهوليوودية، حيث يلتقي مقدم البرنامج ميكو سعد، عددًا من الفنانين أبرزهم القبطان طلعت حرب، صاحب ومؤسس مطار افتراضي يتم استخدامه في أغلب أفلام السينما الأمريكية، والممثل العراقي نيك هرمز، والممثل الفلسطيني جبريل سهيل، والدكتور جارك جاسبين أحد أكبر جراحي تجميل في العالم، والممثل المصري أيمن سالمان، والفنانين رامي روماني، والمطربة السعودية بسمة العتيبي، والممثل اللبناني صاحب مؤسسة أمريكان عرب كاستنج حمزة سالمان، والممثل المصري عصام فارس، وكذلك الممثلة وعارضة الأزياء إليسا صيدناوي.

و"المحطة الأولى" برنامج يسلط الضوء على قصص نجاح الشباب في مجالات مختلفة مثل صناعة السيارات وتصميم الملابس وإعادة تدوير المخلفات والديكور، وغيرها من الأفكار لشباب يتراوح أعمارهم من ٢٠ إلى ٣٣ عاما من مختلف محافظات الجمهورية في قالب سريع لا تزيد مدته عن 6 دقائق.

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