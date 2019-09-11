هيئة الوساطة بالجزائر تطلب ضم ممثلين عن المحامين لإجراء انتخابات الرئاسة

طالبت هيئة الحوار والوساطة في الجزائر، اليوم السبت، من اتحاد منظمات المحامين تعيين ممثلين اثنين عنه في السلطة المستقلة للانتخابات.



من جانبه؛ يعقد اتحاد منظمات المحامين اجتماعا لمجلسه السبت المقبل لمناقشة المشاركة في السلطة المستقلة للانتخابات وكيفية اختيار الممثلين، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأنهت هيئة الحوار والوساطة مقترحاتها بشأن الانتخابات الرئاسية وقدمتها إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا للدعوة إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت.



وأكّد رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، في وقت سابق اليوم السبت، أنّ وضع البلاد على السكة الصحيحة يستوجب بالضرورة تحديد الأولويات، والأولوية هي إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد.



وأضاف: "أننا على يقين تام بأن هذه الانتخابات ستتم في الآجال المحددة لها، بفضل قوة إدراك الشعب لخفايا أجندة بعض الأطراف المعروفة".



واتهم وزير الدفاع الأطراف التي لا تمت بأي صلة لمصلحة الشعب الجزائري، بأن لها أجندة أمليت عليها من طرف جهات معادية للجزائر قوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية.