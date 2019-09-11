أحمد فهمي يوجه رسالة خاصة لعادل إمام.. صورة

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة خاصة للفنان الكبير عادل إمام، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".



وقال أحمد فهمي، في تغريدته: "الأستاذ عادل إمام بحبك جدا وبتعلم منك في كل حاجة "تمثيل- تفكير - ثقافة - ذكاء - تسامح وحاجات كتير" كل ده اتعلمته وأنا قابلتك 4 مرات.. يارب يباركلنا فيك ويديك الصحة وطولة العمر.. عادل إمام الزعيم".



من ناحية أخرى، يواصل عادل إمام تصوير مسلسل "فلانيتنو"، بعد توقف طال فترة طويلة والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، داليا البحيري، وفاء صادق، أحمد فريد، وحمدي الميرغني، إخراج رامي إمام.



ويجسد الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

