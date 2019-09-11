خالد الجندي: هذا البلد نشأ به "النفاق" بعد الإسلام

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن القرآن المكي يختلف عن القرآن المدني، مشيرا إلى أن الآيات القرآنية التي جاء فيها: "يا آيها الذين آمنوا" غالبا ما تكون مدنية.



وأضاف "الجندي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية DMC، أن آية قرآنية تتحدث عن المنافقين لا يمكن أن تكون قد نزلت في مكة المكرمة، لافتا إلى أن مكة لم يكن بها منافقون.



وتابع: "مكة المكرمة إما بها مؤمنون أو كافرون".



وذكر أن النفاق لم ينشأ إلا في المدينة المنورة، مشيرا إلى أنه لا يُنافق إلا القوي والإسلام في مكة كان مستضعفا فلماذا ينافق؟، متابعا: "أنت لن تُنافق ضعيف وغلبان، لكنك ستنافق القوي، النفاق لا ينشأ إلا بسبب وجود القوي، فالإسلام كان قويا في المدينة المنورة".

