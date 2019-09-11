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عالم

رئيس الوزراء الكندي يطلق الحملة الرسمية للانتخابات الفيدرالية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:07 م
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إطلاق الحملة الرسمية للانتخابات الفيدرالية التي ستجري الشهر المقبل.

ووصل زعيم الحزب الليبرالي الحاكم اليوم وزوجته إلى قاعة (ريدو) في أوتاوا صباح اليوم لمطالبة الحاكم العام، جولي بايت، بحل البرلمان، وإطلاق الانتخابات العامة الـ43 في كندا، حيث سيتم التصويت في 21 أكتوبر المقبل.

ولم يضيع ترودو، الذي يسعى إلى ولايته الثانية لمدة أربع سنوات، سوى القليل من الوقت ليحث الناخبين على التصويت لصالح حزبه قائلا للصحفيين: "لقد قمنا بالكثير خلال هذه السنوات الأربع الماضية، ولكن الحقيقة هي أننا بدأنا للتو، لذلك أمام الكنديين خيار مهم يجب القيام به، هل سنعود إلى سياسات الماضي الفاشلة أم سنواصل التحرك إلى الأمام؟".

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