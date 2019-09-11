وقوع ضحايا في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي الأمريكية



وأشارت الشرطة المحلية في تالاهاسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" -حسب الصحيفة- إلى أنها تحتجز حاليا المشتبه به، وأن المحققين يعملون على كشف دوافعه وملابسات الحادث، دون توضيح المزيد من التفاصيل.



أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية.وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية- حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم.وأضافت المؤسسة أن شخصا واحدا فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.