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منوعات

نيوزيلندية تتعرض للخطر خلال علاج بالإبر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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اخترق أخصائي الوخز بالإبر في نيوزيلندا رئة امرأة شابة، بعد أن غرز الإبر عميقا في منطقة كتفها.

ووقعت هذه الحادثة عندما كانت المريضة البالغة من العمر 33 عاما، تسعى للحصول على علاج من إصابة في الذراع والرسغ، ما تسبب بألم في أعلى كتفيها وضيق في التنفس.

وقرر المختص بالوخز بالإبر وضع إبرتين في نقطة علاجية تعرف باسم Jian Jing أوGallbladder 21 أو اختصارا بـGB21.

وأثناء قيام المعالج بإدخال الإبر، أعربت الفتاة عن شعورها بالألم، وأن الوخز كان "عميقا للغاية".

وبقيت الإبر في مكانها لمدة نصف ساعة قبل إزالتها، وفي هذه المرحلة شعرت المريضة بألم مفاجئ في الجهة اليمنى من صدرها وضيق في التنفس، وأخبرت أخصائي العلاج بالوخز بالإبر أنها شعرت بـ"الاختناق" وأنها كانت تعاني من إحساس غريب ومؤلم بهواء حول رئتيها.

وأرسلت المريضة إلى المنزل للحصول على قسط من الراحة، على الرغم من أنها كانت تشعر بعدم الارتياح الشديد في نهاية العلاج.

وفي وقت لاحق من تلك الليلة، أخذها زوجها إلى المستشفى، حيث تمت إحالتها بسرعة إلى قسم الطوارئ، وشخص الأطباء حالتها باسترواح الصدر الثنائي وهو انهيار رئوي على جانبي العضو الرئيسي في الجهاز التنفسي، بسبب ثقب في الجانب العلوي من الصدر.

واتخذت إجراءات صارمة بشأن اختصاصي الوخز بالإبر، حيث اعتبر أنه انتهك القوانين الصحية بعدم إخبار المريضة بشكل صحيح بمخاطر الخطوة التي تم القيام بها، وعدم الحصول على موافقة صريحة من المريضة قبل وضع الإبر في هذه النقاط الخطرة.

وفرض عليه الخضوع لمزيد من التدريب على الوخز بالإبر، بالإضافة إلى إلزامه بإعطاء المعلومات الدقيقة للمرضى والحصول على موافقة صريحة منهم.

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