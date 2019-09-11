وزير المالية السعودي: الرياض ملتزمة برؤية صندوق الأوبك للتنمية الدولية

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء، إن المملكة أكبر مساهم في صندوق الأوبك للتنمية الدولية، وتقدم دعمها القوي للصندوق، وستواصل تقديم الدعم لهذه المؤسسة.



جاء ذلك في كلمة وزير المالية، خلال اجتماع مجلس محافظيّ صندوق أوبك للتنمية الدولية فى دورته الـ169، والمنعقدة في محافظة جدة، خلال الفترة من 10 - 11 سبتمبر.2019



وأوضح الجدعان في كلمته "أن المملكة ملتزمة برؤية ومهمة صندوق الأوبك للتنمية الدولية وتطلعاته التي وضعها الآباء المؤسسون"، مشيرًا إلى الأهمية التي يحظى بها صندوق الأوبك للتنمية الدولية لدى أصحاب المصلحة للوصول إلى أهدافه نحو تحقيق أفضل النتائج.



وأكد الجدعان أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، يعد لاعبًا رئيسًا في تعزيز الشراكة مع البلدان النامية في جميع أنحاء العالم لهدف القضاء على الفقر.



وأكد وزير المالية السعودي" أهمية استمرار العمل لتعزيز العلاقة مع الشركاء، راجيًّا أن يثمر هذا الاجتماع عن نتائج ايجابية وبناءة".



وقد أعرب الجدعان عن اعتزازه بالتقدير الذي يحظى به صندوق الأوبك للتنمية الدولية ضمن مؤسسات تمويل التنمية الدولية، ومساهمته في دعم البلدان النامية التي يزيد عددها على 130 دولة، حيث يسهم بشكل رئيسي في تمويل التنمية فيها.