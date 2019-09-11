الرئيس التونسي المؤقت يشدد على أهمية تنقية المناخ الانتخابي

شدد الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر على أهمية تنقية المناخ الانتخابي وتوفير كل شروط نجاح العملية الانتخابية؛ لضمان مشاركة مكثفة للتونسيين وترسيخ ركائز التجربة الديمقراطية في تونس.



جاء ذلك خلال اجتماع الناصر مع نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج، حسبما أفاد بيان لرئاسية الجمهورية التونسية.



واستعرض الناصر، خلال اللقاء، آخر استعدادات الهيئة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، وسير الحملة الانتخابية الرئاسية، حيث أعرب عن انشغاله وقلقه إزاء جملة المخالفات المسجلة إلى حد اليوم فيما يتعلق بالحملة الدعائية.



ودعا الناصر الهيئة إلى العمل على فرض احترام قواعد الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية، وضمان تكافؤ الفرص أمام كل المرشحين، وتطبيق ما ينص عليه القانون في هذا المجال.

