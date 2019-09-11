السعودية وفرنسا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير - الذي يزور باريس حاليا- اليوم الأربعاء، مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان العلاقات الثنائية، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الجبير التقى أيضا عددا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية خلال زيارته للجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.