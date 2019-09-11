الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق 12 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ميار الببلاوي ترد على انتقادات متابعيها.. وتوضح سر ظهورها كبيرة في السن

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:59 م
ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
سناء إسماعيل
طباعة
ردت الفنانة ميار الببلاوي، على الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض متابعيها بسبب فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيه أكبر سنًا.

وقالت ميار في ردها على الانتقادات: "بتفاهة تعليقاتهم أولًا أنا كنت راجعة من التصوير والميكب ساح من الحر ودا كان مكياج تعجيز لأني طالعة أم في ثانية أوف".

وأضافت: "ناهيكم عن إننا كنا مطبقين بنصور لمدة 48 ساعة من غير نوم وكمان حالتي النفسية والأدوية اللي باخدها وكمان قلقي على القناة اللي بعملها أنا باخد كل حاجة على أعصابي وموضوع السن دا آخر همي يارب أبان عجوزة علشان المنتجين يرضوا يخلوني أعمل دور أم بقى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيتر ميمى يرد على انتقادات أخطائه الإخراجية فى «كلبش 2»

"كاسن" عن لقاء إنجلترا وكرواتيا: "يارب"

تفاصيل مشاجرة "ترامب" مع الصحافة البريطانية

"اللي مش عاجبه يولع" شعار نجمات الفن ردًا على انتقادات الجمهور

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

مدبولي يتابع إجراءات إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية

منذ يوم

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

منذ يومين

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

image description

في 30 صورة.. تفاصيل احتفالية وفاء النيل

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. وظائف خالية بإحدى شركات الصناعات الغذائية

إحباط محاولة للاستيلاء على أراضٍ حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه

استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

أيام زمان

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

رد فعل غير متوقع من رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة "مراتي مدير عام"

الصحة

الصحة العالمية تطالب دول العالم باتخاذ اللازم للحد من التغيرات المناخية

أنجولا تعلن تطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال

القيلولة تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

باحثون يطورون أجزاء من ساق صناعية تجعل المرضى يشعرون بالقدم

الرئيس نيوز

"الرقابة الإدارية" تحبط محاولة الاستيلاء على أرض بـ 3 مليارات جنيه

مكالمة صباح يوم الوفاة.. ابنة العالم النووي المصري تتحدث عن الساعات الأخيرة لوالدها

أهالي مطروح يشكون لأعضاء "نقل النواب" من مشاكلهم مع السكة الحديد

سياسيون: "مؤتمرات الشباب" تؤدي دورا كان مفترضا أن تلعبه "الأحزاب"

منوعات

نيوزيلندية تتعرض للخطر خلال علاج بالإبر

هواتف أبل الجديدة تحرق أسعار نتفليكس وديزنى

النيجر تنشئ صندوق استثمار خاص لتحقيق الأمن الغذائي

مواجهة التغير المناخي بالتخلي عن "البرجر"

كشكول

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد حاسبات ومعلومات المستقبل

توزيع جوائز للفائزين بمسابقة الشيخ صالح كامل التشجيعية بجامعة الأزهر

وحدة مدارس النيل: انطلاق فعاليات أول مدرسة صيفية في الرياضيات

طالب 14 عام يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الأزهر

إسلام سياسي

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن "الإخوان" لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين

صحيفة أمريكية تكشف خطة أردوغان لمواجهة الأكراد فى شمال سوريا


زيت وسكر

“الزراعة”: نجحنا في زيادة إنتاجية الأرز إلى 10 طن للفدان

“الصحة”: وفاة واصابة 12 مواطنين في إنقلاب ميكروباص

فوائد مزهلة للخل والمكسرات على صحة جسمك

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

مقالات الرأي
منى رجب
العنف المستجد فى العلاقات الأسرية
ولاء الشيخ
نجاحات الكهرباء
القس. رفعت فكرى
نحو مواجهة فاعلة لخطاب الكراهية
د.مينا بديع عبدالملك
الـ«سيسيا» واحتياجنا إليها
المزيد

الثقافة

50 فنانًا يحتفون بافتتاح جاليري وهبة.. الجمعة

عبد العزيز موافي وعزمي عبد الوهاب في أمسية بمنتدى الشعر المصري

قريبًا.. "ظلمة مألوفة" و"الركض وراء الضوء" لـ مكاوي سعيد

ملتقى المبدعين الخامس للفن التشكيلى بثقافة الدقهلية

صفحتنا ع الفيس بوك