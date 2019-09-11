ميار الببلاوي ترد على انتقادات متابعيها.. وتوضح سر ظهورها كبيرة في السن

ردت الفنانة ميار الببلاوي، على الانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض متابعيها بسبب فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيه أكبر سنًا.



وقالت ميار في ردها على الانتقادات: "بتفاهة تعليقاتهم أولًا أنا كنت راجعة من التصوير والميكب ساح من الحر ودا كان مكياج تعجيز لأني طالعة أم في ثانية أوف".



وأضافت: "ناهيكم عن إننا كنا مطبقين بنصور لمدة 48 ساعة من غير نوم وكمان حالتي النفسية والأدوية اللي باخدها وكمان قلقي على القناة اللي بعملها أنا باخد كل حاجة على أعصابي وموضوع السن دا آخر همي يارب أبان عجوزة علشان المنتجين يرضوا يخلوني أعمل دور أم بقى".

