بالصور.. تفاصيل خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون

احتفل النجم تامر عاشور مع دارين حلمي، ملكة جمال الكون لعام 2019، بحفل خطوبتهما في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط.



وسيتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب، بمشاركة العديد من نجوم الفن من أصدقاء عاشور.



"تامر" يعيش حالة من السعادة والتآلق، خلال هذه الفترة على المستويين العملي بنجاح ألبومه الأخير "أيام"، وبدأ تنفيذ مشروعات غنائية كبيرة مع شركة "أيرث برودكشن المملوكة للدكتورة سارة الطباخ"، وأيضا على المستوي الشخصي بتتويج قصة حبه بالخطوبة.