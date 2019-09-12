خاص.. تفاصيل فيلم كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

يعيش الفنان كريم عبدالعزيز حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيقه نجاح كبير خلال الفترة الأخيرة وإيرادات خيالية بأحدث أفلامه المعروضة بدور العرض السينمائي "الفيل الأزرق 2"، وينشغل خلال الفترة الحالية بالتحضيرات والتجهيزات اللازمة لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "البعض يذهب إلى المأذون مرتين" بجانب تصويره لفيلم "1919" الذي يشاركه فيه الفنان أحمد عز والمقتبس عن رواية الكاتب أحمد مراد.



وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن صناع عمل "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" يعكفون على وضع اللمسات النهائية للعمل، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير من قبل المخرج أحمد الجندي، استعدادًا لتصويره خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنهم عقدوا خلال الأيام الماضية العديد من جلسات العمل للاستقرار على بطلة الفيلم التي تجسد دور البطولة النسائية أمام كريم عبدالعزيز.



وأضاف المصدر أن أسرة الفيلم استقروا على الفنانة دينا الشربيني والتي وافقت على المشاركة بالفيلم وتعاقدت بشكل رسمي وفي سرية تامة لبطولة الفيلم أمام كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المحترفين في الكوميديا منهم الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت، والفنان ماجد الكدواني، والذين شاركوا "كريم" بطولة فيلم "نادي الرجال السري" الذي حقق نجاح جماهيري كبير خلال طرحه بموسم رأس السنة الماضي.



وأشار المصدر إلى أن كريم عبدالعزيز يظهر ضمن أحداث الفيلم بدور "مذيع" يهتم بقضايا المجتمع في إطار كوميدي، بينما تظهر الفنانة دينا الشربيني بدور زوجته ضمن الاحداث، ويواجهان العديد من المشاكل الزوجية ويسعيان لحلها طوال الأحداث التي يناقشها الفيلم بشكل كوميدي لايت.



أما عن اقتباس العمل من فيلم "البعض يذهب إلى المأذون مرتين" والذي خاض بطولته كلا من، الفنان نور الشريف والفنانة ميرفت أمين والزعيم عادل إمام والذي أنتج عام 1978، وقال المصدر إن الأحداث مختلفة تمامًا ويمكن القول بأنه تدور فكرته في نفس النطاق وهي مناقشة المشاكل الزوجية في إطار كوميدي اجتماعي، ولكن بشكل مختلف ويواكب العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المؤلف أيمن وتار سعى جاهدًا لإخراج سيناريو متكامل تتوفر فيه عناصر النجاح، ويحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة والمثيرة والتي اعتاد كريم عبدالعزيز على تقديمها خلال مسيرته الفنية.



ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبدالعزيز، حيث تعاقدت غادة عادل على الفيلم وجاري مفاوضات بين المخرج والفنانة نيللي كريم والتي وافقت بشكل مبدأي على المشاركة في العمل.



أما فيم "1919" فيصور أبطاله مشاهدهم خلال الأيام الحالية؛: استعدادًا لطرحه خلال صيف 2020 المقبل، وبدأ تصويره مبكرًا؛ نظرًا لإمكانياته الضخمة والتي تتطلب مجهود ووقت كبير، بالإضافة إلى تعاقد نجومه بأعمال فنية أخرى، حيث ينشغل أحمد عز بتصوير فيلم "العارف" وكريم عبدالعزيز بـ"البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين".



ويقدم كريم عبدالعزيز من خلال أحداث الفيلم شخصية "أحمد عبدالحي كيرة"، وهو شاب مجتهد ومثابر يحاول خلق لنفسه كينونة ويعتبر رمز للوطنية نظرًا لتضحياته وانتمائه لوطنه، ولكن يتهم بالخيانة بعد ذلك ويوصف بالمتطرف، فيما يقدم أحمد عز شخصية "شحاتة الجن" حيث جعلت منه الظروف بلطجية، لكن في لحظة معينة يتحول إلى مدافع عن الوطن.