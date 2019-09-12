الخميس 12 سبتمبر 2019 الموافق 13 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خاص.. تفاصيل فيلم كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:46 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
طباعة
يعيش الفنان كريم عبدالعزيز حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحقيقه نجاح كبير خلال الفترة الأخيرة وإيرادات خيالية بأحدث أفلامه المعروضة بدور العرض السينمائي "الفيل الأزرق 2"، وينشغل خلال الفترة الحالية بالتحضيرات والتجهيزات اللازمة لبدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "البعض يذهب إلى المأذون مرتين" بجانب تصويره لفيلم "1919" الذي يشاركه فيه الفنان أحمد عز والمقتبس عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور" إن صناع عمل "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" يعكفون على وضع اللمسات النهائية للعمل، بالإضافة إلى معاينة أماكن التصوير من قبل المخرج أحمد الجندي، استعدادًا لتصويره خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنهم عقدوا خلال الأيام الماضية العديد من جلسات العمل للاستقرار على بطلة الفيلم التي تجسد دور البطولة النسائية أمام كريم عبدالعزيز.

وأضاف المصدر أن أسرة الفيلم استقروا على الفنانة دينا الشربيني والتي وافقت على المشاركة بالفيلم وتعاقدت بشكل رسمي وفي سرية تامة لبطولة الفيلم أمام كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المحترفين في الكوميديا منهم الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت، والفنان ماجد الكدواني، والذين شاركوا "كريم" بطولة فيلم "نادي الرجال السري" الذي حقق نجاح جماهيري كبير خلال طرحه بموسم رأس السنة الماضي.

وأشار المصدر إلى أن كريم عبدالعزيز يظهر ضمن أحداث الفيلم بدور "مذيع" يهتم بقضايا المجتمع في إطار كوميدي، بينما تظهر الفنانة دينا الشربيني بدور زوجته ضمن الاحداث، ويواجهان العديد من المشاكل الزوجية ويسعيان لحلها طوال الأحداث التي يناقشها الفيلم بشكل كوميدي لايت.

أما عن اقتباس العمل من فيلم "البعض يذهب إلى المأذون مرتين" والذي خاض بطولته كلا من، الفنان نور الشريف والفنانة ميرفت أمين والزعيم عادل إمام والذي أنتج عام 1978، وقال المصدر إن الأحداث مختلفة تمامًا ويمكن القول بأنه تدور فكرته في نفس النطاق وهي مناقشة المشاكل الزوجية في إطار كوميدي اجتماعي، ولكن بشكل مختلف ويواكب العصر الحديث، مشيرًا إلى أن المؤلف أيمن وتار سعى جاهدًا لإخراج سيناريو متكامل تتوفر فيه عناصر النجاح، ويحمل العديد من المفاجآت والأحداث المشوقة والمثيرة والتي اعتاد كريم عبدالعزيز على تقديمها خلال مسيرته الفنية.

ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبدالعزيز، حيث تعاقدت غادة عادل على الفيلم وجاري مفاوضات بين المخرج والفنانة نيللي كريم والتي وافقت بشكل مبدأي على المشاركة في العمل.

أما فيم "1919" فيصور أبطاله مشاهدهم خلال الأيام الحالية؛: استعدادًا لطرحه خلال صيف 2020 المقبل، وبدأ تصويره مبكرًا؛ نظرًا لإمكانياته الضخمة والتي تتطلب مجهود ووقت كبير، بالإضافة إلى تعاقد نجومه بأعمال فنية أخرى، حيث ينشغل أحمد عز بتصوير فيلم "العارف" وكريم عبدالعزيز بـ"البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين".

ويقدم كريم عبدالعزيز من خلال أحداث الفيلم شخصية "أحمد عبدالحي كيرة"، وهو شاب مجتهد ومثابر يحاول خلق لنفسه كينونة ويعتبر رمز للوطنية نظرًا لتضحياته وانتمائه لوطنه، ولكن يتهم بالخيانة بعد ذلك ويوصف بالمتطرف، فيما يقدم أحمد عز شخصية "شحاتة الجن" حيث جعلت منه الظروف بلطجية، لكن في لحظة معينة يتحول إلى مدافع عن الوطن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل آخر 15 دقيقة فى حياة الديناصورات قبل الانقراض

منذ يوم

فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

منذ حوالي 17 ساعة

إيتو يهاجم معايير الكرة الذهبية: صلاح ومانى لن يحصلا عليها لأنهما أفارقة

منذ حوالي 9 ساعات

"سرق أموال والدته.. وشرد أسرة أخيه المتوفي".. شقيق محمد علي يفضحه

ads

الصور

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

image description

"أ. ب. ت" أول يوم مدرسة

image description

بالصور.. محمد شعبان ينافس الكاميرات في رسم "البورتريه" بألوان الباستيل

image description

احتفالات جماهير الزمالك في شارع جامعة الدول

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك عن إقامة السوبر بالسلام: "الأهلي ياخد الجنايني ويلعبوا مع بعض"

إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب

ارتفاع ضحايا انقلاب سيارة من أعلى محور صفط اللبن لـ8 وفيات

"آخره يناضل في مارينا مع النسوان والشهرة عمته".. شقيق محمد علي يكشف اهتماماته

أيام زمان

الغيرة أنقذت تحية كاريوكا من الوقوع في شباك محتال وزير نساء

أمير وهمي يجمع المال.. تعرف على طقوس الفاطميين في "عيد النيروز"

"أوراق الورد".. دراما الزمن الجميل جمعت بين صوت وردة وألحان بليغ حمدي

كيف تحولت صداقة الطفولة بين السنباطي وأم كلثوم لمشوار فني؟

الصحة

تعرف على أفضل أنواع مضادات الأكسدة

10 فوائد مذهلة للمشروم

5 علامات مبكرة على خطر الإصابة بالشلل الرعاش

دراسة تكشف أثر المكملات الغذائية على الصحة العقلية

الرئيس نيوز

"قرار مايكل جوردان".. ماذا كان يشغل بال الأمريكيين ليلة 11 سبتمبر؟

ترامب: بولتون ورّط أمريكا في "أخطاء كبرى"

مراهقة تقتل أمها في "بنها" خنقاً بسبب علاقة عاطفية

وائل غنيم يكشف سبب "إعجابه" بتغريدة علاء مبارك

منوعات

الإثيوبيون فى الخرطوم يحتفلون بقدوم عام 2012

العلماء يكتشفون الماء فى كوكب قد يصلح للحياة

المدفع الأوتوماتيكي عيار 57 ملم "قاتل الدرونات"

علماء يرصدون بخار ماء على سطح كوكب "الأرض العملاقة" البعيد

كشكول

الجامعة الأوربية بالعاصمة الإدارية توقع الاتفاق النهائى مع جامعة لندن

توجيهات من "التعليم العالي" قبل بدء الدراسة.. ومحاسبة الخارجين عن القانون

معهد بحوث البترول يحصل علي شهادة إدارة الجودة للعام الخامس

من 500 لـ700جنيه.. زيادة برواتب شباب الأطباء بمستشفيات أسيوط الجامعية

إسلام سياسي

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادات حوثية في مواجهات شرق صنعاء

المؤبد لبديع والشاطر والكتاتنى والعريان والبلتاجى فى «التخابر مع حماس»

رئيس جنايات القاهرة: التخابر مع حماس أثبت أن "الإخوان" لا تؤمن بالأوطان

أزهريون: رسالات السماء جاءت ليعيش الناس آمنين مطمئنين


زيت وسكر

معلومات هامة عن سرطان البروستاتا

تفاصيل بدء حجز 2000 قطعة أرض بالمدن الجديدة

انتظام صرف السلع التموينية المدعمة

“صحة البحر الأحمر” تشن حملات لمكافحة الأمراض المتوطنة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حتى لا ينتحر وائل
أحمد بهاء الدين شعبان
حرب "يوم القيامة" (2)
جلال حمام
استجواب صدام حسين
مؤمن المحمدي
الحنة يا الحنة
المزيد

الثقافة

موسيقى ورقص وأغاني تراثية نوبية بمسرح الضمة

"خطط طويلة الأجل" بمكتبة المعهد الهولندى اليوم

صدور الترجمة العربية لرواية "فتاة الأمس" لــ دولينى

الليلة.. عرض فيلم "أيام السادات" بمركز الفنون بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك