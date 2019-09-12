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فن

بعد حفل زفافه.. زوجات أحمد فهمى حتى هنا الزاهد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:17 ص
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة الشابة هنا الزاهد، داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور أصدقائهما من الوسط الفني وعائلاتهما، ويأتي زواج هنا وفهمي بعد قصة حب قصيرة توجت بالخطوبة منذ عدة أشهر.

وتعد هذه الزيجة هي الثالثة للفنان أحمد فهمي، حيث تزوج من قبل من منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين وحسين فهمي ولم يستمر زواجهما طويلًا وانفصلا عن بعض، ليتزوج "فهمي" بعد ذلك من شهد رمزي ابنة المنتج الكبير محمد حسن رمزي وشقيقة الفنان شريف رمزي، ولكن زواجهما لم يستمر فترة طويلة لينفصلا بعد ذلك ويرتبط "فهمي" بعدها بهنا الزاهد.

زيجات "فهمي" المتعددة جعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة محبين هنا الزاهد يهاجمونه في البداية بشدة؛ خوفا من تكرار السنياريو المعتاد له، خاصة أن هنا الزاهد تبلغ من العمر 25 عاما و"فهمي" 38 عاما ولكن الفارق العمري بينهم رغم تحدث البعض كثيرا أنه كبير؛ إلا أن "فهمي" أكد مرارًا وتكرارًا سواء من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدد من البرامج التي ظهر فيها أنه يحب هنا الزاهد ويويد الاستقرار وإنجاب أطفال من هذا الزواج.

وتحدثت هنا الزاهد في أحد البرامج، بأنها لا ترى في زواج "فهمي" قبلها مرتين عيب أو خطأ يجعلها تبتعد عنه، مؤكدة أنهما متفاهمان للغاية، كما أن أسرتها مرحبة بزواجها منه، كما ان أسرة "فهمي" تحبها وتسخر لها كل أسباب السعادة.

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