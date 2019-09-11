رسميًا: فالنسيا يقيل مارسيلينو قبل مواجهة بارسا

أعلن نادي ​فالنسيا​ الإسباني رسميًا إقالة​ ​مارسيلينو جارسيا تورال​، من تدريب الفريق الأول، وذلك بعد مرور ثلاث جولات على انطلاقة ​الدوري الإسباني​ لموسم 2019-2020.



ونشر «الخفافيش» عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا رسميًا يؤكد فيه إقالة «تورال» من منصبه.



وأضاف البيان، أن النادي يريد توجيه الشكر للمدرب على التزامه وعمله مع الفريق خلال هذه الفترة التي قضاها مع «الخفافيش»، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.



يذكر أن فالنسيا يستعد لمواجهة ​برشلونة​ على ملعب الكامب نو ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق المركز 10 برصيد 4 نقاط.