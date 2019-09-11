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الصحة

أنجولا تعلن تطعيم أكثر من نصف مليون طفل ضد شلل الأطفال

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:50 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الأنجولية تطعيم أكثر من 500 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال، في أقاليم هوامبو وباى وكواندو كابانجو وكانين وهويلا.

وقالت وزيرة الصحة الأنجولية سيلفيا لاتوكوتا، إن حملة التطعيم شملت الأطفال ممن تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى 5 أعوام، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم إلى أكثر من مليون طفل في هذه الأقاليم.

جاء ذلك في معرض تعليقات أدلت بها وزيرة الصحة الأنجولية أثناء زيارة قامت بها إلى إقليم هويلا؛ للإشراف على البرنامج الوطني لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في جنوب أنجولا.

وأشارت الوزيرة الأنجولية، إلى أنه رغم تسجيل بعض حالات المرض في الدولة، فإن أنجولا ما زالت تعتبر خالية من شلل الأطفال منذ 11 عامًا، وذلك نتيجة برامج الرقابة والوقاية من الأوبئة التي تنفذها الحكومة.

يذكر أن مرض شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن.

ويدخل الفيروس جسم الإنسان عبر الفم ويتكاثر في الأمعاء، وتتمثّل أعراض المرض الأولية في الحمى والتعب والصداع والتقيّؤ وتصلّب الرقبة والشعور بألم في الأطراف.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يتراوح بين 5% و10% من المصابين بالشلل يلقون حتفهم بسبب توقّف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظائفها.

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