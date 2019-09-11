غدًا.. مباريات ربع النهائى ببطولة العالم لناشئات الطائرة

تقام غدًا الخميس، منافسات ربع نهائي بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، التي تستضيفها مصر حاليًا على صالتي استاد القاهرة وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.



يذكر أن منافسات دور الـ16 اختتمت مساء أمس الثلاثاء، وحصلت جميع الفرق على راحة اليوم.



وفيما يلي مواجهات دور الـ8 والتي تقام جميعها على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.



-الصين ورومانيا – صالة هيئة قناة السويس، الساعة 12.30 ظهرًا

-البرازيل وروسيا – هيئة قناة السويس، الساعة 3 عصرًا

-أمريكا واليابان – هيئة قناة السويس، الساعة 5.30 عصرًا

-إيطاليا وبيرو – هيئة قناة السويس...الساعة 8 مساء

وتقام غدًا الخميس أيضًا مباريات تحديد المراكز من ٩ إلى ٢٠ بالبطولة التي ستقام جميعها بالصالة المغطاة رقم ٢ بمجمع الصالات باستاد القاهرة.



- الكاميرون والكونغو الديمقراطية في الـ٩ صباحًا ضمن منافسات تحديد المراكز من 17 وحتى 20

-المكسيك وبيلاروسيا ١١ صباحا ضمن منافسات تحديد المراكز من 17 وحتى 20

-كوريا الجنوبية وتركيا في الواحدة ظهرًا ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16

-كندا وبلغاريا في الثالثة والنصف عصرًا ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16

- بورتوريكو والأرجنتين فى السادسة مساء ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16

-مصر وتايلاند في الثامنة والنصف مساء ضمن منافسات تحديد المراكز من 9 وحتى 16